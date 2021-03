À ce stade, même les dauphins à Venise ne nous font plus rien

Vous vous souvenez, il y a un an, quand à la faveur du premier confinement les dauphins étaient revenus s’ébattre dans le port de Cagliari en Italie ? Vous vous souvenez comme on était émus à se dire « finalement, c’est si beau, la nature qui reprend ses droits » ? Eh ben c’est officiel : les dauphins sont de retour dans le port de Cagliari, sauf qu’un an plus tard ça n’émeut plus personne.