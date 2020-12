A Châlons-sur-Saône, une clinique spécialisée pour les policiers en détresse

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis 5 ans, les relations entre la population et les forces de l’ordre n’ont cessées de se dégrader. Avec la multiplication des affaires de violences policières, les forces de l’ordre sont très mal perçues et ils sont de plus en plus nombreux à être pris à partie sur le terrain. Depuis plusieurs années le moral des gardiens de la paix s’en ressent : en 2019, 59 policiers se sont donnés la mort, c’est 60% de plus qu’en 2018. Pour leur venir en aide, l’association SOS Policiers en détresse les accueille dans une clinique spécialisée près de Châlons-sur-Saône. Paul Gasnier s’est rendu sur place.