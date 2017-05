A Evry : trio gagnant avec Dieudonné, Valls et Francis Lalanne aux législatives  

Camille s'est rendue dans la 1ère circonscription d’Essonne, à Evry, près de Paris. Alors pourquoi celle-là ? Parce qu’il y a un nombre record de candidats : 22 ! Et c’est un beau bordel qui se met en place ici pour les législatives : parmi ces 22, il y a deux candidats pour la France Insoumise, trois qui se réclament d’En Marche (mais qui n’ont pas été investis par le parti de Macron) et 3 autres qu’on connaît bien : Manuel Valls, Dieudonné et le chanteur Francis Lalanne...