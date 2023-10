A Gaza, des files interminables de voitures qui fuient vers le sud

Des milliers d’habitants fuient Gaza depuis plusieurs jours alors que l’armée israélienne s’apprête à lancer une attaque terrestre de grande ampleur sur le territoire coincé entre Israël et l’Egypte. L’objectif des Israéliens, détruire le centre opérationnel du Hamas. Les équipes de Quotidien sont en contact avec Pletsia, une citoyenne gazaouie âgée de 22 ans. Ce mardi, elle a arpenté les rues de Gaza en voiture et a pu constater une ville en ruine, et des files interminables de voiture se dirigeant vers le sud, alors que l’essence se fait désormais rare. Hassan, 26 ans, qui officie pour une agence de presse japonaise, a lui décidé de rester vivre dans ses bureaux. Des bureaux qui accueillent d’habitude plusieurs médias mais qui sont désormais vides.