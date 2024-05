A Khan Younès, l’enfer des Gazaouis continue

Pris en étau entre le refus du Hamas de rendre les otages et les bombardements incessants d’Israël, les réfugiés de Gaza sont coincés sur le territoire minuscule de Khan Younès. Une ville bombardée, dévastée où les habitants vivent au milieu des décombres et de montagnes d’ordures. Manquant d’eau, ils se construisent des abris de fortune et tentent de croire à un cessez-le-feu.

En savoir plus sur Paul Gasnier