À Kiev, pour lutter contre la peur et le découragement, on se raccroche aux petites habitudes de la vie quotidienne

Daria a 28 ans. Après avoir mis sa mère en sécurité à l’ouest de l’Ukraine, elle a décidé de retourner à Kiev pour participer à la résistance. Dans la capitale bombardée sans relâche, la peur d’un assaut ne la quitte plus, mais pour garder le moral, Daria et ses colocataires font leur possible pour maintenir une vie quotidienne plus ou moins normale.