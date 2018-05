On a trouvé le vrai Bruno Mars à l'ENA

A l’occasion de la venue sur le plateau de Quotidien de Patrick Gérard, le directeur de l’École nationale d’administration, Valentine Oberti s’est rendue à Strasbourg, où se trouve l’école. Elle y a rencontré des étudiants franchement rebelles (et qui se la racontent un peu) et elle a aussi pu assister à la grande session de recrutement de l’ENA. Les ministères français y avaient envoyé des émissaires pour traquer les futurs talents de demain et donc, potentiellement leurs futurs employés. Et, attention scoop, la Cour des Comptes a eu beau prévoir un stand plein de bonbons pour séduire les étudiants, elle ne pesait pas bien lourd face à la Caisse des dépôts qui était représenté par rien moins que le Bruno Mars local.