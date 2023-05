Pour la défense de Bruno Le Maire, écrire des scènes de sexe en littérature n’est pas facile

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a récemment publié un roman intitulé “Fugue américaine” qui a provoqué un tollé pour une scène de sexe considérée comme vulgaire et mal écrite. Mais à la défense de Bruno Le Maire, écrire sur la sexualité est très compliqué. Une revue anglaise prestigieuse a même organisé pendant 25 ans le prix de la pire scène de sexe en littérature. Parmi les nominés, on retrouve de grands auteurs : Paulo Coelho, Salman Rushdie, Philip Roth, Michel Houellebecq et même des auteurs-compositeurs comme Morrissey ou Nick Cave. Les reproches faits à Bruno Le Maire tiennent aussi au fait qu’il est Ministre de l’Economie et qu’il prend le temps d’écrire des romans au lieu de s’occuper des finances de la France. En 2010, Tony Blair, alors conseiller spécial pour la paix dans le conflit israélo-palestinien, avait attiré l’attention pour une très mauvaise scène de sexe qui figurait dans ses mémoires.