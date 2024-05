À la foire aux bulots, Gabriel Attal assure qu’il ne faisait pas campagne

Alors que la campagne pour les élections européennes bat son plein, les membres de l’exécutif ont souvent bien du mal à faire croire qu’ils n’ont pas du tout la tête au scrutin. Une tactique que l’on a pu observer ce week-end avec Gabriel Attal, qui s’est rendu à la foire aux bulots de Pirou, dans la Manche. Le Premier ministre a affirmé que campagne ou pas, il serait quand même venu. Mais entre l’attitude dans les travées de la foire, les bains de foule, les jeux de mots maritimes et l’unique bulot mangé durant toute la visite, on a eu un peu de mal à le croire.

