À la frontière polonaise, la solidarité envers les Ukrainiens s’organise

La guerre en Ukraine a provoqué le plus grand déplacement de population européenne depuis trente ans. En quatre jours, plus de 500 000 personnes ont fuit l’Ukraine dans l’espoir de trouver refuge dans les pays voisins. La moitié d’entre elles se sont dirigées vers la Pologne, à l’ouest de l’Ukraine. Paul Moisson et Paul Bouffard sont allés à leur rencontre.