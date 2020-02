On ne sait plus si c’est une réforme ou une guerre qui se discute à l’Assemblé nationale ces derniers jours. Ce qu’on sait en revanche, c’est qu’on prend beaucoup de temps à dire qu’on perd du temps et qu’on manque de temps. Est-ce que du coup ça nous fait gagner du temps que de dire qu’on n’en perd ?

