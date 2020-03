A Lesbos, entre menaces et attaques, les ONG jettent l’éponge

Adèle ou Yann Barthes En savoir plus sur

Depuis lundi, Paul Gasnier est à Lesbos, en Grèce, où la situation se tend depuis plusieurs semaines. La reprise des combats en Syrie et l’ouverture des frontières turques ont créé un afflux de réfugiés vers l’Europe par Lesbos, premier port d’accueil. Sur place, les autorités grecques et les habitants se disent à bout de nerfs et de patience, tandis que les réfugiés sont parqués dans des conditions sanitaires inquiétantes. Paul Gasnier fait le point sur la situation.