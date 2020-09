En savoir plus sur Yann Barthes

Ce week-end, Marine Le Pen et son parti se réunissaient à Fréjus pour l’université d’été du Rassemblement national. On y a remarqué une petite particularité – outre le fait que le maire RN de Fréjus, David Rachline, soit plus jeune qu’Étienne Carbonnier – le féminin a carrément disparu des discours et de partout en fait au Rassemblement national.