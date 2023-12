A Naplouse, le conflit israélo-palestinien s’affiche à chaque coin de rues

Direction la Cisjordanie, où depuis quelques jours, chaque libération de prisonnier palestinien en échange d’otages israéliens est fêtée comme une véritable victoire, dans une atmosphère de liesse, notamment dans la ville de Ramallah. Focus ce jeudi sur la ville de Naplouse, l’une des villes les plus peuplées de Cisjordanie. Là-bas le conflit israélo-palestinien s’affiche à chaque coin de rues, et vendredi soir, une foule importante s’est précipitée pour accueillir les prisonniers palestiniens libérés. On pouvait y voir notamment les drapeaux verts du Hamas. Des jeunes croisés dans la rue comprennent le soulagement des otages de retour chez eux en Israël. Mais pour d’autres, la compassion ne semble pas être de mise.