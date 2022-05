A Paris, Sandrine Rousseau teste son parachute

L’alliance de la gauche, c’est fait. L’entente de la gauche, en revanche… Avec l’arrivée de la NUPES réunissant Insoumis, écolos, socialistes et communistes, on a vu arriver une floppée de candidats parachutés, c’est-à-dire envoyés pour remplacer des élus implantés depuis plus longtemps qu’eux. Et donc d’anciens adversaires politiques obligés de faire semblant d’être les meilleurs amis du monde.