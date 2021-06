À Pretoria, Emmanuel Macron et l’oiseau imprévu

Emmanuel Macron a achevé sa tournée sur le continent africain par un passage en Afrique du sud, d’abord à Johannesburg, puis à Pretoria, la capitale. Comme pour toute visite officielle, tout était très bien préparé à l’avance, minutieusement organisé et planifié, aussi bien du côté français que du côté sud-africain. Mais, dans les déplacements officiels, comme dans la vie, il faut parfois savoir composer avec l’imprévu. On a cru, l’espace d’un instant, que l’élément imprévu de ce voyage serait Emmanuel Macron dansant au rythme de la fanfare venue l’accueillir, tellement emballé par la musique qu’il en oublierait le protocole, mais non. C’est finalement un élément extérieur, ingérable, imprévisible et très bruyant qui aura été le grain de sable dans le déplacement très codifié du chef de l’État en Afrique du sud. Cet élément extérieur, c’est l’ibis hagedash, un oiseau au long bec et aux ailes brillantes vivant dans le pays. Et s’il est surnommé « l’oiseau le plus bruyant d’Afrique », ce n’est pas par hasard. Tout au long de la conférence de presse commune d’Emmanuel Macron et du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, l’oiseau en aura plus fait pour se faire entendre que les deux chefs d’État réunis.