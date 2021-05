À quoi joue Gérald Darmanin ?

A quoi joue Gérald Darmanin ? La question se pose de plus en plus chez ses collègues après les polémiques déclenchées par le ministre de l’Intérieur : sa participation à la manifestation des policiers, puis son dépôt de plainte inutile contre Audrey Pulvar. Deux sujets qui mettent le gouvernement dans l’embarras et s’il n’est pas forcément facile pour les ministres en exercice de s’opposer publiquement à Gérald Darmanin, ils sont plus nombreux et plus bavards à commenter en « off » le comportement du ministre.