À quoi ressemblerait le "mur" voulu par Éric Zemmour (et pourquoi c’est n’importe quoi)

On a vérifié, grosso modo ça équivaut à construire 10 000km de mur, en enfermant la Suisse, les outre-mer, Andorre et le Vatican et en construisant un mur au milieu de la Scandinavie pour éviter aux migrants norvégiens d’envahir la Suède qui, elle, est en Europe.