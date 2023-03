A quoi sert encore la réforme des retraites ? Ce qu’en pensent les députés

Pour convaincre la droite de voter sa réforme des retraites, le gouvernement a fait un certain de nombre de concessions. Des concessions qui coûtent cher et impactent sérieusement les économies et « l’équilibre » tant recherchés. La question est donc posée : cette réforme est-elle encore utile ? Sophie Dupont s’est rendue à l’Assemblée pour poser la question aux députés.