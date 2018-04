À Rouen, ambiance tendue pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte étaient en déplacement à Rouen pour présenter un vaste plan de 340 millions d’euros pour mieux encadrer et accompagner les familles des enfants autistes, et les enfants eux-mêmes. En pleine révolte des cheminots, le chef de l’État a été accueilli par de nombreux manifestants. Troisième jour de grève pour Emmanuel Macron. Alors que se tient le plus gros test du quinquennat pour le gouvernement, le chef de l’État s’est rendu à Rouen, en compagnie de son épouse Brigitte. Le président était venu présenter les premières lignes d’un vaste plan consacré à l’autisme, pour un budget annoncé de 340 millions d’euros. Emmanuel Macron s’est ainsi rendu dans un hôpital de Rouen pour y rencontrer le personnel hospitalier. Sous fond de grève et de tensions dans de nombreux secteurs, Emmanuel Macron a été accueilli par plusieurs dizaines de manifestants à son arrivée à l’hôpital. Parmi eux, des hospitaliers en colère, des étudiants opposés aux réformes, mais aussi des cheminots et des motards. À l’intérieur de l’hôpital, l’ambiance n’était pas vraiment plus détendue pour le chef de l’État qui s’est confronté à la colère du personnel hospitalier, déplorant un manque de moyens et de personnels pour des services toujours plus remplis. Tout au long de ce déplacement, le mot d’ordre d’Emmanuel Macron était le même : "Je fais des réformes, ça ira mieux après". Le message était-il audible pour les Français ?