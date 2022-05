À son procès, Amber Heard copie systématiquement le style de Johnny Depp

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard continue aux États-Unis et, sans s’en rendre compte, leur défilé de mode aussi. Dès que Johnny Depp porte quelque chose, Amber Heard fait pareil le lendemain. Ça a commencé avec un costume, puis une cravate et enfin un croisé.