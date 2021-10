À tous ces politiques qui se cachent pour cloper

En regardant les images des universités du Modem – parce que oui, on les regarde – on a été très choqués de voir Richard Ferrand, le patron de l’Assemblée nationale, clope au bec. Et on s’est demandé pourquoi. Pourquoi ça nous choque alors que pendant des années, nos politiques se sont affichés avec leur paquet de clopes, leur cigare ou leur pipe ? Personne n’a jamais été choqué de voir Chirac fumer comme un pompier, pas plus que Pompidou ou Simone Veil. Mais depuis les années 1990, c’est devenu mal vu de fumer, alors les politiques se planquent pour le faire.