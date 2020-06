Abi, vainqueur de The Voice, reprend "Stand by me" a capella sur le plateau de Quotidien



Abi a remporté la neuvième saison de The Voice ce samedi. Sur le plateau de Quotidien, il a accepté de chanter, a capella, la cultissime chanson de Ben E. King, "Stand by me".