Abrogation de la réforme des retraites : Coquerel dit oui, la majorité fébrile

Alors que la majorité fait tout son possible pour tourner la page de la réforme des retraites, l’opposition n’entend pas la laisser faire. Le groupe LIOT, le plus petit groupe politique de l’Assemblée, a déposé une proposition de loi pour abroger purement et simplement la réforme. Proposition de loi que la majorité juge inconstitutionnelle. Ce mardi, l’Assemblée nationale rendait son verdict : alors, la proposition est-elle recevable ?