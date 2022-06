Accusations contre le patron de Jacquie et Michel : les propos hallucinants de CNEWS

Le patron du site pornographie Jacquie et Michel a été placé en garde à vue ce mardi. La police judiciaire de Paris a ouvert une enquête pour « viols et viols aggravés », « proxénétisme », « traite des êtres humains » et « séquestration ». Sur CNEWS, le débat sur l’arrestation du dirigeant de « Jacquie et Michel » a tourné au déplorable.