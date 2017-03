On aime beaucoup les deux actrices qui sont dans « Quotidien » ce soir… Elles s’appellent Adèle toutes les 2. A elles deux, elles ont obtenu 3 César et une Palme d’Or, et surtout elles sont dans des films français ambitieux et souvent forts… Voici Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos…Elles sont sur le plateau de Quotidien pour « Orpheline », le film d’Arnaud des Pallières. En salle le 29 mars