Adoption : ils n'attendent que vous....  

Vous savez qu’il y a plein de chiens malheureux en France… Des associations font un boulot super pour que chaque chien trouve un maître ou une famille… Je vous propose d’aller avec moi dans un coin du studio où on va retrouver quelques chiens qui sont seuls et qui ne demandent qu’à être adoptés… On va vous les présenter… Si vous voulez en adopter un, vous pouvez nous contacter sur le mail qui s’affiche… adoption@toutoumatoushow.fr