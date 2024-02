Adrien Quatennens de retour sur le devant de la scène

Dans ce COM2027, le retour médiatique d’Adrien Quatennens invité ce mercredi de France 2, qui s’est lancé dans une opération « mea culpa ». Pour certains Insoumis, ce retour sur le devant de la scène viserait à ralentir l’ascension médiatique et politique de François Ruffin. Xavier Bertrand, lui, entame déjà sa campagne 2027 en mettant face-à-face Paris et la province.

