Adrien Quatennens, Julien Bayou : le malaise grandit à la France insoumise

Rien ne va plus à NUPES. Après Adrien Quatennens, c’est au tour de Julien Bayou d’être visé par des accusations de violences envers les femmes. Ces deux affaires s’ajoutent à une liste déjà très longue pour la gauche et mettent la NUPES et la France insoumise dans un embarras qui devient palpable.