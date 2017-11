Ugo Bernalicis : YouTubeur dans l’âme

On a remarqué un truc, c’est que la quasi totalité des députés de la France Insoumise ont une chaîne Youtube, avec des chroniques : le ‘Bulletin' pour François Ruffin, 'En mode député' pour Danièle Obono et notre préférée : 'La Revue de Ricky' pour Eric Coquerel. Si Adrien Quatennens est tout nouveau, Ugo Bernalicis est un vrai Youtubeur. Sa chaîne existe depuis 2012 et depuis quelques mois il a sa propre rubrique 'Le Topo d’Ugo'. Il y parle de l’actualité politique, et fait surtout le debrief des séances à l’Assemblée. Il a notamment mis en ligne une vidéo format reportage il visite des résidences universitaires de sa circonscription pour constater leur état vétuste. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 22 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 1