Affaire Evra : Pascal Praud, le roi du buzz

Une affaire footballistique est en train de se transformer en véritable polémique médiatique. Julien Bellver revient sur le coup de pied de Patrice Evra qui a été condamné par la presse sportive et aussi en plateau du « 20h Foot » sur CNEWS. Vendredi pendant l’émission animée par Pascal Praud, le ton est monté après que le rappeur Rost ait volé au secours d’Evra. Quelques secondes plus tard, il décide de quitter le plateau mais est retenu in extremis par Praud. Tout aurait pu s’arrêter là sauf qu’hier, Rost de retour dans l’émission a accusé Praud d’avoir réveillé la fachosphère et là, c’est vraiment parti en cacahuètes - Extrait de l’émission Quotidien du mardi 7 novembre 2017 – Partie 2