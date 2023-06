Affaire Lindsay : ses parents n’ont pas trouvé le ministre Pap Ndiaye “sincère”

L’affaire Lindsay, une collégienne de 13 ans qui s’est suicidée après avoir été victime de harcèlement scolaire, fragilise le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye. Ce lundi 5 juin, les parents de Lindsay étaient reçus au ministère de l’Education nationale par le ministre lui-même. La famille a accusé le ministre de ne pas être sincère et impuissant dans la lutte contre ce phénomène. Betty, la mère de Lindsay a déclaré devant la presse après l’entretien que “des choses ont été dites mais pas pris au sérieux”. Sur les réseaux sociaux, le ministre a rappelé ses engagements en matière de harcèlement. Mais Pap Ndiaye a réagi trop tard à ce drame qui a ému de nombreux Français. Lindsay s’est suicidée le 12 mai et trois semaines plus tard, le ministre n’avait toujours pas eu les parents de la collégienne au téléphone. Pap Ndiaye est un intellectuel brillant mais un ministre effacé, incapable de prononcer des excuses et de mettre des mots simples sur l’émotion des parents. Il s’était montré plus convaincant lors de la mort du petit Lucas en janvier qui s’était lui aussi donné la mort suite à un harcèlement scolaire. La famille de Lindsay sera reçue ce mercredi 7 juin par Brigitte Macron, très impliquée sur le sujet du harcèlement.