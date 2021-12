Affaire PPDA : trois nouvelles femmes l’accusent d’agressions et de viols

De nouveaux témoignages accusent une nouvelle fois Patrick Poivre d’Arvor d’agressions et de viols. Cette fois encore, c’est au magazine Libération qu’on doit le récit de ses trois nouveaux témoignages. Celui de Laure Eude, qui raconte un viol en 1985 au Festival de Cannes, celui d’Isabelle qui témoigne d’une agression sexuelle en 2013 et celui d’Amandine Cornette de Saint Cyr qui parle d’une « relation sexuelle non souhaitée », en 2009. Pour la première fois, les faits rapportés ne sont pas prescrits, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle action en justice.