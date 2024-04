Affaire Stormy Daniels : le début du procès de Donald Trump

C’est un procès historique qui s’ouvre ce lundi aux Etats-Unis. Donald Trump est le premier ancien président américain à comparaître en procès pénal. Il est accusé d’avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une actrice pornographique, avec qui il aurait eu une relation extraconjugale. En 2006 Donald Trump aurait eu une relation sexuelle avec Stormy Daniels, alors qu’il était marié depuis un an avec Melania. Mais à l’approche de l’élection présidentielle en 2016, ils auraient eu un arrangement pour cacher cette histoire gênante. Un possible accord à 130.000 dollars.

En savoir plus sur Paul Gasnier