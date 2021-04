Affaire Tapie : le home-jacking, la nouvelle inquiétude des grosses fortunes

Ce week-end, Bernard et Dominique Tapie ont été ligotés et violentés par quatre agresseurs venus cambrioler leur domicile de Combs-la-Ville. Depuis dimanche, on ne parle plus que de cette affaire dite de « home-jacking ». Il faut dire que si ces affaires sont moins nombreuses que les cambriolages dits « classiques », elles font régulièrement la Une des journaux. On se souvient par exemple de la séquestration de Kim Kardashian lors d’un séjour à Paris en 2016. Plus récemment, ce sont les domiciles des footballeurs Angel Di Maria et Marquinhos qui ont été la cible de cambrioleurs alors que leurs familles étaient sur les lieux. On en parle avec Paul Gasnier.