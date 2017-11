Weinstein : Révélations sur l'armée de l'ombre

Lilia Hassaine revient sur les scandales de harcèlement sexuel après l’affaire Harvey Weinstein. Cette première affaire qui a déclenché une vague énorme d’accusations aux Etats-Unis et tous les milieux sont concernés. Cette semaine, Kevin Spacey a été mis à pied de la série « House of cards » après plusieurs accusations. Le scénariste James Toback, accusé de harcèlement sexuel par plus de 200 femmes, est sous le coup d’une enquête police. Le photographe Terry Richardson, le journaliste de NBC Mark Halperin, le vice-président des studios d’Amazon Roy Price ou encore le cuisinier star de la télé US John Besh … La liste n’en finit plus de s’allonger - Extrait de l’émission Quotidien du mardi 7 novembre 2017 – Partie 1