Afghanistan : censure, menace, torture, le difficile travail des journalistes

Il y a trois mois, les Talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Notre journaliste Wilson Fache est de retour à Kaboul pour suivre l’évolution du pays. Sur place, les journalistes locaux tentent de continuer à raconter la vie des Afghans, mais entre le manque de ressources, le silence du gouvernement et les menaces, leur travail devient de plus en plus compliqué.