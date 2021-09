Afghanistan : le témoignage de Liseron Boudoul, reporter pour TF1

Depuis 20 jours, la journaliste Liseron Boudoul est en Afghanistan et couvre pour TF1 la mise en place du nouveau régime. Cette semaine, les Talibans ont durci le ton et plusieurs journalistes ont été arrêtés et torturés. Si les Talibans se montrent plus prudents avec les journalistes occidentaux, il devient de plus en plus difficile de travailler pour ceux encore sur place.