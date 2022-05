Afghanistan : les Talibans réinstaurent la burqa obligatoire pour les femmes

À leur arrivée au pouvoir il y a moins d’un an, les Talibans avaient promis ne pas toucher aux droits des femmes. 10 mois plus tard, les visages des femmes ont été effacés de l’espace public, les jeunes filles se sont vu interdire d’entrée dans leurs écoles et l’obligation de porter la burqa, cachant même les yeux derrière une grille, vient d’être réinstaurée.