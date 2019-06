Depuis des mois, le nom d’Agnès Thiel circule dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? La députée LREM multiplie les sorties homophobes et polémiques sur son compte Twitter, sans que jamais elle ne soit menacée d’être virée de son propre parti. Comment expliquer cette absence de réaction de la part de la majorité ? On en parle avec Paul Larrouturou.