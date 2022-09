Agression de Kheira Hamraoui : "Encore aujourd’hui je suis sonnée"

Le 4 novembre 2021, après un dîner organisé par leur club, le Paris Saint-Germain, les footballeuses Kheira Hamraoui et Aminata Diallo décident de rentrer ensemble en voiture. Sur le trajet, deux hommes cagoulés profitent d’un arrêt pour extraire Kheira Hamraoui et la rouer de coups à l’aide de barres de fer, notamment au niveau des genoux pendant qu’Aminata Diallo est ceinturée par les agresseurs. L’enquête révèlera dans les semaines qui suivent que ce qui aurait pu être une terrible agression est en réalité un guet-apens organisé par Aminata Diallo elle-même. La joueuse du PSG souhaitait mettre un terme définitif à la carrière de Kheira Hamraoui de façon à valoriser la sienne. Après des mois d’une tempête médiatique retentissante et une longue et difficile rééducation, Kheira Hamraoui a accepté de témoigner pour la première fois au micro d’Azzeddine Ahmed-Chaouch.