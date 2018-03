Agressions à la fac de Montpellier : le témoignage qui contredit la version du doyen

Il y a une semaine, un groupe d’hommes armés et cagoulés a pénétré dans un amphithéâtre de la faculté de droit de Montpellier, occupé par des étudiants opposés aux réformes du gouvernement. Agressés et poussés vers la sortie, les étudiants ont été délogés manu militari. Depuis, le désormais ex-doyen de la faculté, Philippe Pétel, et un professeur accusé d’avoir participé à l’émeute, Jean-Luc Coronel de Boissezon, ont été suspendus par la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal ce jeudi. Mercredi soir, ils ont été placés en garde à vue par les enquêteurs. Paul Larrouturou s’est rendu à Montpellier pour suivre l’affaire. Il a rencontré d’autres étudiants présents dans l’amphithéâtre au moment des violences, ainsi qu’un des enseignants.Très choqué par la scène qui s’est déroulé sous ses yeux, il témoigne sous couvert d’anonymat et vient contredire la version de l’ancien doyen.