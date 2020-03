"Aimez-nous, on fera le reste": les agriculteurs sur le pont

En savoir plus sur Yann Barthes

On en parle moins et pourtant, les agriculteurs sont sur le terrain tous les jours depuis le début de l’épidémie de Coronavirus. Leur mission : s’assurer que les Français aient toujours de quoi se nourrir malgré l’épidémie. Ces derniers jours, confinement oblige, ils font face à un manque de main d’œuvre : les saisonniers, habituellement nombreux à venir leur prêter main forte, sont eux aussi bloqués chez eux. On en parle avec Paul Gasnier.