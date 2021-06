"Air Cocaïne" : rencontre avec Christophe Naudin, l’homme qui a exfiltré les deux pilotes accusés

Le procès de l’affaire « Air Cocaïne » s’est ouvert cette semaine à Aix-en-Provence. L’affaire remonte à 2013 : le 23 mars, sur le tarmac de l’aéroport de Punta Cana, en République Dominicaine, la police saisit 680 kilos de cocaïne à bord d’un jet privé. Aux commandes, Bruno Odos et Pascal Fauret, deux pilotes d’avion français qui n’ont à priori rien à voir avec des narcotrafiquants. Face à la justice dominicaine, ils seront tous les deux condamnés à 20 ans de prison, mais laissés en liberté dans l’attente de leur procès en appel. Deux ans et demi plus tard, les deux hommes parviennent à fuir la République dominicaine grâce à des complices. Une fois rentrés en France, ils font face à la justice française. Condamnés à 6 ans de prison, ils ont fait appel. Les deux accusés maintiennent que les 26 valises de cocaïne retrouvées à bord de l’avion ont été placées dans l’appareil à leur insu. Leur procès en appel s’est ouvert cette semaine à Aix-en-Provence. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Pierre Caillé et Thibault Dautrevaux y étaient.