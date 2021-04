Total, Arcelor Mittal, La BNP : la défense des entreprises les plus polluantes de France

L’ONG Oxfam a publié son classement des entreprises les plus polluantes de France. Les trois premières sont des banques : la BNP, la Société générale et le Crédit Agricole. Viennent ensuite Total, Arcelor Mittal, Lafarge Holcim, Airbus, Engie/EDF et Michelin. Paul Larrouturou a contacté l’ensemble de ces entreprises pour connaître leur défense et, le cas échéant, leurs résolutions pour l’avenir.