Aix-la-Chapelle : mais qu’ont bien pu comprendre les Allemands du discours d’Emmanuel Macron ?

55 ans après un traité entre le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer scellant l’amitié franco-allemande, Emmanuel Macron et Angela Merkel étaient réunis ce jour à Aix-la-Chapelle pour un nouveau traité censé renforcer la coopération entre les deux pays. En Français et en Allemand, traduit dans les deux langues, les chefs d’État ont pu s’exprimer. Jusque-là, tout va bien. Mais comment traduire lorsque vous n’avez pas, vous-mêmes, compris la phrase ?