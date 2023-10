Invité : Alain Juppé est-il « le meilleur d’entre nous » ?

Quotidien reçoit ce lundi 2 octobre 2023 l’ancien Premier ministre, ministre des Affaires Etrangères, maire de Bordeaux ou encore inspecteur des finances, Alain Juppé. A 78 ans, le natif de Mont-de-Marsan, dans les Landes, a connu de très nombreuses vies, et officie aujourd’hui en tant que membre du Conseil constitutionnel. Il a récemment publié un ouvrage sous forme de Mémoires, intitulé « Une histoire française » aux éditions Tallandier. L’ancien président du RPR, puis de l’UMP revient sur ses 40 années de vie politique en s’arrêtant sur quelques moments particulièrement forts, puis se livre sur son profil de premier de la classe, parfois froid, et programmé pour la politique. Il revient également sur les caractéristiques de la droite actuelle qui n’apparaît plus très modérée, et sur le rapport actuel délicat des Français à la politique.