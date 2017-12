Alerte Info : Brigitte Macron baptise un panda...

D'habitude, dans les bandeaux, quand il s’agit d’une dernière minute et que c’est rouge, c’est soit : la mort de quelqu’un, soit un attentat, soit un accident. Depuis hier les bandeaux « URGENTS » n’ont plus aucun sens ! Urgent, dernière minute : Le Prénom du bébé panda Yuan Meng signifie la réalisation d’un rêve, d’un souhait ». Alerte Info sur BFM : Brigitte Macron est arrivée au zoo de Beauval pour le bapteme du bébé panda qui a été prénommée Yuan Meng. Et le dispositif en plateau est équivalent à la mort de quelqu’un, à un attentat ou à un accident. On en ferait pas un peu trop ? Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 2