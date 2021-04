Alexeï Navalny : nouvelles manifestations de soutien malgré la pression policière

Malgré des semaines de mobilisation, Alexeï Navalny a été condamné à trois ans de prison ferme le 2 février dernier. Depuis, le principal opposant à Vladimir Poutine purge sa peine dans le centre de détention de Pokrov, à 100km de Moscou. Depuis 23 jours, Alexeï Navalny a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Transféré à l’hôpital dimanche, il aurait déjà perdu plus de 9kg et sa santé serait désormais en danger. L’opinion internationale, par la voix des États-Unis et de l’Europe réclame un geste de la part du président russe en faveur d’Alexeï Navalny, sans succès. Mercredi soir, de nouvelles manifestations en soutien à l’opposant politique se sont donc organisées dans tout le pays. Bilan : 1700 arrestations. Notre journaliste sur place, Dmitri Boulba, était présent au rassemblement à Moscou.