Alison Wheeler : à l’automne, ses feuilles mouillées et l’option cheminée

À quelques jours des vacances de la Toussaint, Alison Wheeler livre les prévisions de Bobo Futé qui voit venir un exode ininterrompu de gauchiasses en vacances, surtout vers la Normandie. Côté sujet sensible, elle revient sur la terrible révélation de la semaine : les Français ont élus la mozzarella comme leur fromage préféré, loin devant les camemberts et autres bleus qui refoulent. Côté technologie, Alison Wheeler nous explique ce qu’est le « métaverse » que s’apprête à lancer Facebook, un projet de monde parallèle dans lequel on pourra vivre grâce à un casque de réalité virtuelle. Côté santé, elle s’intéresse à l’avancée (non) de la pilule contraceptive pour homme et enfin, côté « météo », Alison Wheeler redore l’image de l’automne.